مجزرة في أحد سجون الإكوادور وفيضانات تضرب جنوب السودان

شهدت دول خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الحوادث والكوارث منها المجزرة التي وقعت في أحد سجون الإكوادور بين سجناء يعتقد أن لهم صلات بعصابات المخدرات المكسيكية، ما أسفر عن مقتل مال لا يقل عن 116 سجينا، فيما عثرت السلطات المكسيكية على 4 قتلى في سيارة مسروقة في جنوبي البلاد.

كما شهدت دولة جنوب السودان فيضانات وقعت خلال الأشهر الأخيرة وسط هطول أمطار غزيرة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا.

واشتبك نحو 1000 شرطي في الإكوادور، أمس الخميس، للسيطرة على سجن، حيث أسفرت أعمال شغب عن مقتل ما لا يقل عن 116 نزيلا، بعضهم قُطعت رؤوسهم، فيما أصيب 80 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

شغب في مجمع سجون في مدينة جواياكيل

واندلعت أعمال الشغب في مجمع سجون في مدينة جواياكيل الساحلية بين سجناء يعتقد أن لهم صلات بعصابات المخدرات المكسيكية، الثلاثاء الماضي، باستخدام البنادق والقنابل اليدوية، بين عصابات مخدرات في واحدة من أعنف معارك السجون في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وقال جهاز الشرطة، إن 900 من ضباط وأفراد الوحدات التكتيكية شاركوا في عملية ضخمة لاستعادة النظام، فيما أصيب ضابطان على الأقل، أمس الاول الأربعاء عندما هاجم سجناء مشاغبون مسلحون بالبنادق الشرطة المرسلة لاستعادة السيطرة على المنشأة.

وفي سياق متصل، تمركز جنود ودبابات خارج السجن، حيث تجمع المئات من أفراد الأسرة القلقين، وهم في أمس الحاجة للحصول على أخبار من ذويهم المحتجزين بالداخل.

موقع أرجينتيني: السجون في الإكوادور أصبحت ساحة معركة لـ آلاف السجناء

من جانبها، ذكر موقع «بيونس آيرس تايمز» الأرجنتيني، أن السجون في الإكوادور، أصبحت ساحة معركة لـ آلاف السجناء المرتبطين بعصابات المخدرات المكسيكية القوية، مشيرا إلى أنه في 23 فبراير الماضي، أدت أعمال شغب متزامنة في 4 سجون بما في ذلك جواياكيل إلى مقتل 79 سجينا، وقطع رأس العديد منهم.

وفي المكسيك، عثرت السلطات على 4 قتلى في سيارة مسروقة في مدينة إيجوالا الواقعة بولاية جيريرو جنوبي البلاد، وقال المدعون، أمس الأول الأربعاء، إن الضحايا كانوا على صلة بعصابة إجرامية محلية تعرف باسم «ذا فلاج» العلم، وكان أحد القتلى مطلوبًا لقتله رجلين آخرين.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن السيارة تُركت بالقرب من مقر الحملة الانتخابية لرئيس بلدية المدينة القادم، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

وأمس الخميس، قالت وسائل إعلام محلية إن رجالا مجهولين أشعلوا النار عمدا في أشهر ملهى ليلي في أكابولكو، أكبر منتجع بولاية جيريرو الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، تعرض لأضرار بسبب النيران.

وقالت السلطات المكسيكية، إنهم ما زالوا ينتظرون محامي الملهى لتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة حتى يتمكنوا من التحقيق في الحريق.

15 حكما بالإدانة في حق موظفين بإيطاليا

وفي إيطاليا، أصدرت محكمة في مدينة «إمبيريا» الإيطالية، أمس الخميس، 15 حكما بالإدانة في حق موظفين بالخدمة المدنية تورطوا في قضية تغيب جماعي عن العمل، وفقا لما ذكرته ذكرت صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية.

وتلقى المدانون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 أشهر و3 سنوات ونصف، وكشفت التحقيقات التي بدأت منذ عام 2015 عن شبكة كبيرة من مسؤولي المدينة الذين تغيبوا عن العمل، حيث تم التحقيق مع 43 شخصا، 35 منهم وضعوا رهن الإقامة الجبرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتمت تبرئة 10 أشخاص في العام الماضي 2020، ووجهت لهم تهم الاحتيال وإلحاق الضرر بالدولة وانتهاك قانون الخدمة المدنية، من بينهم ضابط شرطة بلدية محلي صورته كاميرات المراقبة وهو يتوجه لمكان العمل بسراويل قصيرة ونعال.

مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا جراء فيضانات في جنوب السودان

وفي سياق آخر، لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم جراء فيضانات وقعت خلال الأشهر الأخيرة وسط هطول أمطار غزيرة لا تزال تعصف بمنطقة نائية من جنوب السودان.

وقال مفوض مقاطعة قوقريال الغربية، فيكتور ويك كور، أمس الخميس، إن الوفيات بين يوليو وسبتمبر الماضيين وقعت في مقاطعة واحدة بولاية واراب، مشيرا إلى أن من بين الضحايا أطفال غرقوا عندما انهار منزل غمرته المياه.