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محمود مسلم

الرقابة المالية تصدر 3 قرارات جديدة

كتب:

الوطن
10:18 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021
الرقابة المالية

الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار قم 164 لسنة 2021، بشأن الترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، كما أصدرت الهيئة القرار رقم 166 لسنة 2012 بتعديل القرار المتعلق بضوابط منح التراخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك أصدرت الهيئة القرار رقم 167 لسنة 2021، بتعديل قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية، لتباشر مع نفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

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