النواب يناقش قانون المالية الموحد.. يعظّم الرقابة ويساعد على المحاسبة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول مشروع قانون المالية الموحد، الذي يُناقش من حيث المبدأ.

وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنّ مشروع قانون المالية الموحد يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

مواكبة متغيرات الصرف

وقال النائب فخري الفقي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد، إنّ القانون يواكب التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، عبر أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية لها حجّيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يعظّم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، ويساعد على المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

تطبيق موازنة البرامج

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف أحكام مشروع القانون المرافق، ومراعاة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال سنة من إصداره.