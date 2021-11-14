أسرة الشيخ الطبلاوي تحتفل بذكرى ميلاده.. زيارة للضريح وختمة قرآن «فيديو»

قال إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، إنهم سيحيون هذه الذكرى بزيارة لقبره، وقراءة القرآن والدعاء له، مؤكدا أنهم سيفتحون الضريح اليوم أمام الزوار والمحبين لوالدهم.

وأكد نجل الشيخ الطبلاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا يغيب والدي عن بالنا فدوما نتذكره بالدعاء والرحمة وسماع صوته في تلاوة القرآن».

ذكرى ميلاد الشيخ محمد محمود الطبلاوي

ويعد الشيخ الطبلاوي من أهم قراء القرآن الكريم البارزين في تاريخ مصر والعالم الإسلامي؛ إذ بدأ رحلته في حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ليخوض بعدها تجربة طويلة في العمل، جعلته من ألمع القراء بين أبناء جيله.

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934، وحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في العاشرة من عمره، وبدأ في تلاوته وعمره 12 عاما، وذاع صيته وهو في السادسة عشر من عمره، حتى أصبح القارئ المفضل لدى كثير من العائلات الكبرى، ومنافسًا لمشاهير القراء.

آخر حبة في سبحة عباقرة التلاوة

حقق الشيخ محمد محمود الطبلاوي، شهرة كبيرة في السبعينيات، حتى حصل على المركز الأول بين القراء الجدد في الاستفتاء الذي أجري على أنجح الأعمال الإذاعية في تلك الفترة.

استمرت مسيرة الشيخ الجليل 50 عامًا زار خلالها أكثر من 80 دولة بدعوات خاصة أو مبعوثًا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكما لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وأطلق عليه عدة ألقاب، من بينها «آخر حبة في سبحة عباقرة التلاوة»، و«ظاهرة العصر».

إطلاق اسم «الطبلاوي» على معهد ديني

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر إطلاق اسم الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، نقيب المقرئين السابق، على معهد مدينة تلا الأزهري بمحافظة المنوفية، في المكان ذاته الذي كان يعيش فيه القارئ الراحل، في قرية «صفط جدام»، التابعة للمركز المذكور.

وعلق المعهد الثانوي الأزهري اسم القارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي على بوابته الرئيسية، تقديرا لدور نقيب المقرئين الراحل على مدار السنوات الماضية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم؛ إذ يُعد من أهم قراء مصر عبر تاريخها.