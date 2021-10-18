نجل «الطبلاوي»: كنت بشتري شرائط والدي واسمعها بسبب حبي لصوته (فيديو)

قال الشيخ محمد محمد الطبلاوي نجل قارئ القرآن الراحل محمد الطبلاوي، إنه شغوف بالقرآن الكريم منذ أن كان في الثامنة من عمره، حيث كان يشتري شرائط والده لكي يسمعها بسبب إعجابه بصوته، وذلك خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني.

في مركز الفشن بمحافظة بني سويف كل القراء من احفاد الشيخ طه الفشى

وأشار نجل قارئ القرآن الراحل محمد الطبلاوي إلى أن والده كان حريصا على دعوة أصدقائه في المولد النبوي الشريف وذكرى الإسراء المعراج وكل المناسبات الدينية الأخرى، للحضور إلى المسجد تحت بيته وكان يقيم الاحتفال ويوزع حلوى المولد على أهل القرية، من جهته أكد الشيخ مصطفى الفشني، أن هناك صلة قرابة بينه والشيخ الراحل طه الفشني، موضحًا: «في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، كل القراء من أحفاد الشيخ طه الفشى، وأنا تربيت في أسرة قرآنية، الأخ والأب والجد والجدة، وتربينا على الابتهالات، وعلمني والدي وجدي قراءة القرآن، بعدما استمعت إلى الشيخ طه والشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طوبار، ثم درست الابتهالات والمقامات».

رسول الله محمد خير من طاف بالبيت الحرام فرح الزمان

وألقى الفشني أنشودة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بمناسبة احتفالات المولد النبوي، وجاء فيها: «اللهم صل على سيدنا محمد، خير الأنام، خير من صلى صام وتهجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام فرح الزمان، سعد الزمان، اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكراه عاد المولد، وأطل نجم في السماء بنوره، في مثل هذا اليوم جاء محمد، إيوان كسرى ما له متصدعا نار المجوس وما لها لا توقد».