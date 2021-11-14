الإسكان تتابع مشروعات السادات: تنفيذ 6376 وحدة بـ«دار مصر»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة السادات، لافتا إلى أنّه تم وجارٍ تنفيذ 6376 وحدة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بمشروع دار مصر ومشروعات المرافق والطرق لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة، خاصة المناطق الصناعية والمناطق الحديثة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، الانتهاء من تنفيذ 4060 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين بحي النور نموذج 3 غرف وصالة على مساحة 1033 فدانا، وتنفيذ 1740 وحدة بالمشروع بحي الفردوس نموذج 3 غرف وصالة على مساحة 952 فدانا، وجارٍ تنفيذ 576 وحدة في المشروع بحي الفردوس نموذج غرفتين وصالة.

تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بمشروع دار مصر

وبالنسبة لمشروع دار مصر، قال الوزير إنّه جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التي تضم 360 وحدة سكنية 15 عمارة، وجارٍ الانتهاء من تسليم الوحدات المخصصة للمواطنين، وجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضم 432 وحدة سكنية 18 عمارة وجرى الاستلام الابتدائي للعمارات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنّه بالنسبة لمشروعات الخدمات بسكن لكل المصريين، فتشمل تنفيذ مدرسة تعليم أساسي تضم 42 فصلا وبها مسرح وملاعب، ووحدة صحية على مساحة 1600م، وسوق تجاري على مساحة 1600 م، وملعب ثلاثي على مساحة 2000م2 يضم مبنى إداري وملعب من النجيل الصناعي، ومبنى حضانة على مساحة 2000 م2، ومدرسة النيل الدولية وتضم مبنى المدرسة، ومبنى الإدارة والمسرح، ومبنى رياض الأطفال، وملاعب وغير ذلك.

من جانبه، أشار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنّ مشروعات الخدمات بالمدينة تضم مركز الشباب المطور بالمحور المركزي الجديد، المقام على مساحة 15 فدانا بقيمة استثمارات 149.37 مليون جنيه.

إمداد المنطقة الصناعية الثامنة بالمرافق بقيمة استثمارية 1,028 مليار جنيه

وأضاف المهندس رجب سالمان، أنّ مشروعات الصرف الصحي بالمدينة تضم محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/ يوم، 20 ألف م3/ يوم معالجة ثنائية، و20 ألف م3/ يوم معالجة ثلاثية، وجارٍ إمداد المنطقة الصناعية الثامنة بالمرافق بقيمة استثمارية 1,028 مليار جنيه، وتصميم أعمال المرافق للمناطق الصناعية الشاغرة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّه جارٍ تنفيذ مشروع فصل الصناعي عن الآدمي، ويشمل شبكات انحدار قطر 800 مم بطول 2800 متر، ومحطة رفع بطاقة 25000 م3 /يوم، وخط طرد قطر 1500 مم بطول 1150 مترا، وخط انحدار قطر 900 مم بطول 1400 متر بقيمة إجمالية 64.8 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من أعمال الترفيق وسيتم التسليم لقطع الأراضي طبقا للمخطط الزمني بأحياء النرجس والروضة والريحان، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق لقطع الأراضي بالمناطق السكنية التي جرى تخصيصها عن طريق القرعات بحي الفردوس بقيمة إجمالية 159.4 مليون جنيه.

وقال رئيس الجهاز عن قطاع الكهرباء، إنّه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أكبر محطة محولات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدينة بقدرة 525 ميجا فولت بالمنطقة الصناعية الثامنة، تنفيذ شركة سيمنز، وبتوسعات مستقبلية 350 ميجا فولت، وتعد أولى المحطات التي يتم بها تنفيذ خاصية تتبع لبيانات المحول في مصر.

وتابع أنّ نسبة الإنجاز في المحطة بلغت 98% تمهيدا لافتتاحها، وجارٍ تنفيذ محطة محولات الامتداد السكني بقدرة 525 م. ف. أ بقيمة استثمارية 385 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة محولات المطورين بقدرة 160 ميجا فولت أمبير بعدد 4 محولات والتي تحتوى على توسعات لمحول إضافى لتصبح قدرتها 200 ميجا فولت أمبير، وتغذى منطقة المطورين الصناعيين بمساحة 2.4 مليون متر مربع بعدد 82 قطعة مختلفة المساحات و 298 وحدة صناعية ضمن مبادرة الرئيس "استلم مصنعك بالرخصة"، ومجمعات صناعية كبرى مثل بولاريس، وسي بي سي، والسويدى.

وأوضح أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة محولات الحي المتميز بقدرة 375 ميجا فولت أمبير، وخطوط الربط على الشبكة بأبراج هاي ماست، وتغذي 6 مناطق سكنية والقرية التكنولوجية والمدينة الغذائية للقوات المسلحة، مشيرا إلى إطلاق التيار الكهربائي من محطة المطورين وإنارة الوحدات والشوارع بحي النور بمشروع سكن لكل المصريين.

ولفت رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنّه جارٍ تنفيذ أعمال طرق ربط منطقة الأمن الغذائي بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي.