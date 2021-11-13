خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان الـ15

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز شقة ضمن الإعلان 15 للإسكان الاجتماعي، على البحث المستمر عن خطوات الاستعلام عن الشقق، كي يتابعوا موقفهم من الحجز، ومعرفة نتيجة الفرز، فور الإعلان عنها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

وذلك ترقبا لإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، حيث يعد هذا الإعلان، من أكثر الإعلانات التي لاقت إقبال كبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لكونه أول الإعلانات السكنية، الذي يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، وسداد على 30 سنة.

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتسهيل على المواطنين، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي الإعلان 15، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، واتباع عدد من الخطوات.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15

وتبدأ خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ومن ثم تسجيل الدخول واختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

وإدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز فور الإعلان عنها من قبل الصندوق، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه، ليعلم كل عميل موقفه من الحجز، وبالتالي يقوموا بالإستعداد للخطوات اللاحقة لإعلان النتيجة.

وفي حال عدم انطباق الشروط على أحد العملاء، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي، بفتح باب التظلم، كفرصة ثانية للحصول على وحدة سكنية، من خلال استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.