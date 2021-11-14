سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا (صور)

قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا المقرر إجراؤها في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وففًا لنبأ عاجل على شبكة قنات «العربية»، وأكدت عائشة إبراهيم عضو المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات الليبية لـ«الوطن»، صحة صور ترشح سيف الإسلام القذافي، للانتخابات الرئاسية.

سيف الإسلام القذافي مرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

وأكّدت شبكة «روسيا اليوم» أنَّ سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا. كما أكّد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة «رويترز» البريطانية، تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، 7 نوفمبر الجاري، فتح باب تقديم المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية الليبية المقبلة، على أن يستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

واستضافت فرنسا مؤتمرا دوليا حول ليبيا، الجمعة الماضي، حضره قادة العالم لتقديم الدعم للدولة الليبية قبل الانتخابات المقبلة، التي طال انتظارها، وتأمل القوى الإقليمية والعالمية أن تخرج الدولة الغنية بالنفط، من فوضى استمرت 10 سنوات.