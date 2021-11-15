أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 15-11-2021 مقابل الجنيه المصري

شغف يومي من قبل المواطنين بمتابعة العملة، سواء بمتابعة أسعار العملات المختلفة أو أسعار بيع القديم منها، إذ يهتم الكثير من الأشخاص المتابعين لأخبار الاقتصاد بشكل يومي، بمطالعة الأسعار المختلفة مثل اليورو والريال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني، وغيرها من العملات الأجنبية والعربية.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر الحالي في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.89 جنيه للشراء، و18.04جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.90 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.90 جنيه للشراء، و18.06 للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.86جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 20.91 جنيه للشراء، و21.15 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.87 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 20.97 للشراء، و21.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيها للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ونحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.