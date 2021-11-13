تفاصيل وظائف شاغرة في 3 بنوك منها مصرف أبو ظبي.. هل تبحث عن عمل؟

أعلن كل من بنك المشرق ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك HSBC عن حاجتهما لشغل وظائف شاغرة لدى تلك المؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري، وعليه تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، شروط وتفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة المشرق

وأكّد بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» حاجته إلى المدير القانوني للشركات/ التجارية مركز التميز المصري، بشروط على النحو التالي:

- إجادة اللغة الإنجليزية وطلاقة في اللغة العربية.

- يجيد الحاسب.

- خريج القانون ولديه من 6-10 سنوات خبرة قانونية على دراية جيدة بالمعرفة العملية بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أمر ضروري، خاصة قوانين الشركات/ التجارية/ المصرفية ولوائح السلطات الحكومية (البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، هيئة تنظيم العقارات والهيئات المماثلة الأخرى).

- الخبرة في التقاضي والتعامل مع القضايا القانونية ورفع الحجز التحفظي أمام المحاكم والسلطات العامة ستكون مِيزة إضافية.

- القدرة على العمل بكفاءة تحت ضغط والتعامل مع العديد من الأمور في نفس الوقت.

- القدرة على التفكير تجاريًا وخارج الصندوق واعتماد الحلول التحليلية للمشكلات.

- يجب أن يتعامل الفرد مع المهام بشعور من الحماس والهدف.

- يجب على الفرد إظهار خفة الحركة والالتزام التام بمستويات الجودة والخدمة.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي محلل التخطيط والتحليل المالي/ محلل أول، بشروط جاءت على النحو التالي:

- شهادة جامعية في المالية أو المحاسبة أو الأعمال أو الاقتصاد.

- محلل أول: 5-7 سنوات خبرة ذات صلة.

- محلل: 3 - 5 سنوات خبرة ذات صلة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات العرض والمحاسبة الإدارية.

- القدرة على فهم نماذج الأعمال الخاصة بالمنظمة وصلتها بالاستراتيجية.

- إعداد تقارير وتحليل أداء LOB والفروع والمراجعات المالية.

- الإعداد والإشراف على أنشطة إعداد التحليل المالي الإداري والإفراج عنه.

وظائف بنك HSBC

وأخيرًا، أعلن بنك HSBC عبر موقعة الرسمي عن وظائف خالية وهي وظيفة مسؤول أول لخدمات العملاء ثنائي اللغة - السيولة العالمية وإدارة النقد ووظيفة فحص جزاءات مدفوعات المعالج، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة مسؤول أول لخدمات العملاء ثنائي اللغة - السيولة العالمية وإدارة النقد

- ما لا يقل عن 3-5 سنوات من العمل في الخدمات المالية أو صناعة خدمة العملاء، يفضل خبرة عالمية محددة في إدارة النقد.

- إجادة الفرنسية والإنجليزية.

- درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو مجال ذي صلة أو خبرة عمل معادلة.

- معرفة معايير الصناعة المتعلقة بجميع منتجات وخدمات إدارة النقد.

- الخبرة أو المعرفة بالمتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و/ أو الامتثال للعقوبات.

وظيفة فحص جزاءات مدفوعات المعالج

- مسؤول عن فحص المعاملات المشبوهة من وولف.

- إعداد الحالات ومتابعتها على GPI لمراقبة العقوبات.

- التحقق المستوى الأول والثاني لفريق Wolf Team لضمان تحديد أولويات المهام ومعالجتها وإكمالها وفقًا للإجراءات.

- تسهيل كفاءات العملية المحسنة وضمان توفير خدمة ذات جودة متسقة.