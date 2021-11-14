أرقام قياسية لمبيعات طلعت مصطفى.. 27.5 مليار جنيه في 9 شهور..و63.3 مليار مبيعات محققة وغير مثبتة

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق مبيعات قياسية خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت المجموعة أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بأكثر من 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 127%، ورفعت توقعاتها من المبيعات إلى 30 مليار جنيه عن السنة المالية 2021، كما حققت المجموعة، حتى 30 سبتمبر عام 2021 رصيد مبيعات فعلية غير مثبتة بلغ 63.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح الشركة على المدى المتوسط والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة.

وعلى المستوى المالي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 11.31 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 10.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 9%، وأرجعت ذلك إلى استمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.69 مليار جنيه تقريبًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 15%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 148.6 مليون جنيه مقارنة بحوالي 100 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 49%.