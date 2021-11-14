المهندسين: كوبري المرازيق وزفتى بحاجة إلى إعادة تأهيل وتقوية (صور)

واصلت شعبة الهندسة المدنية في النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، سلسلة محاضراتها المجانية، حيث شهدت فعاليات اليوم تنظيم محاضرتين، جاءت الأولى بعنوان «تقييم الكباري المعدنية الحاملة لقطارات السكة الحديد العابرة لمجرى نهر النيل»، ألقاها الدكتور مهندس مظهر صالح، أستاذ المنشآت المعدنية والكباري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والثانية «تطبيقات مفيدة باستخدام الصلب الإنشائي»، ألقاها الدكتور مهندس شريف حسان، أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأدارت المحاضرات، المهندسة منال سري، عضو شعبة الهندسة المدنية، التي أكدت أنّ اليوم يشهد نهاية المحاضرات المجانية في مجال المنشآت المعدنية.

الكباري المعدنية

من جانبه، أوضح المهندس أحمد رمزي، أنّه بنهاية محاضرات الأسبوع الماضي، جرى الانتهاء من نصف المحاضرات المجانية التي تنظمها الشعبة، واليوم بداية النصف الآخر، حيث جرى الانتهاء من 22 محاضرة وباقٍ 22 أخرى.

وأشار رمزي، بحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم، إلى أنّ الشعبة كانت حريصة على الاعتماد على مجموعة من الأساتذة ذوي الخبرات الكبيرة لإلقاء المحاضرات، للخروج بالشكل الذي يُرضي مهندسي الشعبة، واعدًا بأنّه سيتم الانتقال بهذا النشاط إلى النقابات الفرعية المختلفة لخدمة جموع المهندسين.

وكشف رئيس شعبة الهندسة المدنية، عن أنّ الشعبة ستتقدم بطلب للمجلس الأعلى للنقابة، لإعادة فتح مجال استشاري ضبط الجودة، حيث تقدم 260 مهندسًا للحصول على استشاري ضبط جودة، وينتهي اختبارهم بنهاية الشهر الحالي.

بدوره، استعرض الدكتور مهندس مظهر صالح، خلال محاضرته، دراسة عن تقييم الحالة الإنشائية للكباري المعدنية العابرة لمجرى نهر النيل ذات البحور الكبيرة، وتقييم الحالة الإنشائية لها، حيث وصفت الدراسة بأنّها الأولى من نوعها، نظرًا لقدم عمر تلك الكباري والذي يتجاوز في بعضها المئة عام.

كوبري المرازيق وزفتى

وأشار صالح إلى أنّ الدراسة شهدت استخدام الأسلوب العلمي الذي يجب اتباعه في مثل هذا التقييم، من خلال الاختبارات العملية لمكونات الكوبري، والمواد المستخدمة في الإنشاء، والاختبارات الموقعية من تحميل الكوبري، سواء «تحميل استاتيكي» أو «ديناميكي» للوقوف على مدى استجابة الكوبري للأحمال الواقعة عليه، وتحديد السلامة الإنشائية له من عدمه، ودراسة مشكلة الكلال للعناصر الإنشائية المكونة للكوبري، نظرًا لاستخدام الأحمال الديناميكية من قطارات، وحساب العمر المتبقي لمقاومة ظاهرة الكلال للعناصر الإنشائية.

واستعرض صالح، كوبري المرازيق وكوبري زفتى كنموذج للدراسة، مشيرًا إلى أنّ نتائج البحث أظهرت أنّهما بحاجة إلى بعض التقويات وأعمال إعادة التأهيل، وكذا ضرورة متابعة الحالة الإنشائية لهما بصفة دورية، نظرًا لقدم عمرهما.

القطاعات الخرسانية

من جانبه، استعرض الدكتور شريف حسان، بعض التطبيقات المفيدة باستخدام الصلب الإنشائي، منها استخدام منشآت معدنية لسند جوانب الحفر بديلًا عن القطاعات الخرسانية، والتي تتميز بإمكانية إعادة استخدامها، عكس القطاعات الخرسانية، واستخدام الصلب الإنشائي لتغيير الواجهات، ومتطلبات معمارية بها منحنيات كثيرة، واستخدام الصلب الإنشائي في المشايات البحرية بالمنتجعات السياحية.

وأوضح حسان أنّ المهندس كإنشائي مطالب بمواكبة متطلبات التصميم المعماري، باستخدام قطاعات مشكّلة على البارد وألواح كلادينج ألمونيوم للواجهات.