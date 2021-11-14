«المهندسين»: وقف تراخيص المعاهد الهندسية الجديدة 5 سنوات لمواجهة البطالة

أكد المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي للنقابة، على أن سوق العمل الهندسي يواجه العديد من المشكلات أبرزها البطالة في صفوف المهندسين، كاشفا عن أن النقابة أعدت خطة لمواجهة هذا الأمر من خلال تقليل عدد المعاهد الهندسية عبر وقف منح تراخيص جديدة لمدة خمس سنوات.

وقف تراخيص المعاهد الهندسية

وأوضح حشيش، بحسب بيان عن نقابة المهندسين، أنه يتم العمل أيضا على تدريب المهندسين لرفع كفاءتهم فضلا عن تهيئتهم لسوق العمل، واستشهد بما قامت به شعب النقابة المختلفة من تنظيم العديد من الدورات التدريبية، وآخرها تخصيص 275 منحة تدريبية مجانية في يوم التدريب الهندسي أمس.

وأشار المتحدث الإعلامي للنقابة أيضا إلى أنه يجري إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وأن هذه القرارات جاءت بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي أكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين أن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويا بالكليات والعهاد الهندسية التي يبلغ عددها في مصر 54 معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية، وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة.

يوم التدريب الهندسي

وكانت نقابة المهندسين قد نظمت يوم التدريب الهندسي، أمس السبت، برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، بمشاركة عدد من المهندسين من جميع المحافظات أغلبهم من الشباب، كما شارك فيه 9 مراكز تدريب معتمدة خلال مشاركته.

وخلال فعاليات اليوم قال المهندس محمد ناصر أمين صندوق المهندسين، إن اهتمام نقابة المهندسين بملف التدريب يأتي لتأهيل الأعضاء «لاقتحام سوق العمل والحصول على وظيفة مرموقة» بحسب تعبير بيان أصدرته النقابة أمس، موضحا أن النقابة ترحب بجميع الاقتراحات التي تتعلق بتطوير التدريب وزيادة فاعليته.