«نتفليكس» تكشف عن الصورة الأولى لـ ليندسي لوهان بأحدث أفلامها

كشفت شبكة «نتفليكس» عن أول مشاهد فيلم الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان والذي تعود به مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب، حيش يشاركها بطولة الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، الممثل الشاب كورد اوفرستريت، ومن المقرر إطلاق الفيلم الذي لم يتم الكشف عن اسم خلال مواسم أعياد رأس السنة والكريسماس.

قصة فيلم ليندسي لوهان الجديد

وتدور أحداث الفيلم حول وريثة فندق مدللة ومخطوبة حديثًا، وتعاني من فقدان الذاكرة بعد حادث تزلج، وتجد نفسها في رعاية مالك فندق وسيم وابنته، وتقع الأحداث خلال الأيام التي تسبق عيد الميلاد، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم بجانب لوهان وكورد اوفرستريت من بينهم جورج يونج، جاك واجنر، بالإضافة إلى أوليفيا بيريز، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«نتفليكس» تعيد ليندسي لوهان إلى التمثيل بعد غياب

ويمثل الفيلم عودة للنجمة الأمريكية إلى عالم التمثيل مرة أخرى، حيث ابتعدت عن المشهد خلال الفترة الماضية بسبب مشاكلها الشخصية، وانتقلت للعيش في الخارج ما بين أوروبا ودبي، وعملت بشكل متقطع منها مشاركتها في فيلم «The Canyons» لبول شريدر في 2013.

وفي العام التالي شاركت بالعرض المسرحي «Speed-the-Plow»، وشاركت في الكوميديا ​​التليفزيونية البريطانية «Sick Note» في عام 2018؛ بالإضافة إلى بطولة في برنامج MTV الواقعي «Lindsay Lohan’s Beach Club» في عام 2019 ؛ وفي وقت لاحق من ذلك العام ، ظهر كعضو لجنة تحكيم في النسخة الأسترالية من «The Masked Singer».

في أواخر عام 2019، في عرض خاص خلال عشية رأس السنة الجديدة على قناة «CNN»، أخبرت لوهان المذيعان أندرسون كوبر وآندي كوهين، أنها تريد العودة إلى أمريكا والبدء في التصوير مرة أخرى و استعادة الحياة التي عملت بجد من أجلها ومشاركتها مع عائلتها، على حد تعبيرها.