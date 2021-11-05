صوفيا فيرجارا بطلة مسلسل عن أشهر بارونة مخدرات كولومبية على «نتفليكس»

تعاقدت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا، على بطولة مسلسل قصير من إنتاج شبكة «نتفليكس»، تدور أحداثه عن واحدة من أبرز مروجي المخدرات، والتي تدعى «جريزلدا بلانكو» والتي عرفت بألقاب متعددة منها «الأرملة السوداء»، و«عرابة الكوكايين»، وذلك في مسلسل بعنوان «Griselda».

تفاصيل مسلسل «Griselda» على «نتفليكس»

يروي المسلسل الحياة الحقيقية لسيدة الأعمال الكولومبية الذكية والطموحة التي أنشأت واحدة من أكثر عصابات المخدرات ربحية في التاريخ، وذلك خلال 6 حلقات تبلغ مدة الحلقة الواحدة 50 دقيقة، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ومن جانبها، قالت صوفيا فيرجارا عن الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث، «كانت جريسيلدا بلانكو شخصية أكبر من الحياة سمحت لها تكتيكاتها القاسية ولكن البارعة بحكم إمبراطورية تبلغ مليار دولار قبل سنوات من ظهور العديد من أشهر زعماء الملوك الذين نعرف الكثير عنهم».

وأضافت: «يسعدنا أننا وجدنا الشركاء المثاليين في Eric وAndrés وNetflix، لمساعدتنا في عرض قصة حياتها على الشاشة».

كان قد تم التكهن سابقًا بأن المسلسل سيكون جزءًا من سلسلة «نتفليكس» الشهيرة «Narcos»، ولكنها ستكون قصة منفصلة تمامًا لا علاقة لها بالسلسلة الحالية، وعملت «فيرجارا» مع لويس بالاجوار، على تطوير المشروع لمدة ثماني سنوات مع شركة «Latin World Entertainment» قبل عرضه على «نتفليكس».

وقال المنتج التنفيذي إريك نيومان، «لطالما كانت صوفيا شغوفة بمشروعها عن جريزلدا بلانكو، ونحن ممتنون لها وشركائها في Latin، لقد اخترناها لمساعدتها على سرد تلك القصة»، متابعا: «صوفيا موهبة رائعة وشغفها ممزوج بقصة رائعة من كتابة دوج وإنجريد، ووجود أندريس بايز المذهل على رأس الإخراج، يعني أن لدينا سلسلة مثيرة للغاية لمشاركتها مع الجماهير».

«نتفليكس»: متشوقون للقصة الملحمية عن جريسيلدا بلانكو

قال بيتر فريدلاندر، نائب رئيس سلسلة البرامج النصية الأمريكية والكندية في «نتفليكس»: «لقد جلب إريك نيومان الحياة ببراعة بين الشخصيات والقصص الأكثر ديناميكية على الشاشة اليوم».

وأضاف: «نحن متحمسون لمواصلة هذا المسار الإبداعي معه ومن أجل هذا التعاون مع صوفيا فيرجارا، لا يمكننا انتظار العالم ليرى كيف يتعامل فريق العمل مع التحولات والانعطافات في قصة ملحمة جريسيلدا بلانكو».