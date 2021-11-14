رجاء حسين عن محمد رمضان: «بيصلي الفرض بفرضه»

قالت الفنانة رجاء حسين، إن محمد رمضان ساهم بأعماله في انتشار حالات البلطجة بمصر، مشيرة إلى أنها عملت معه في مسلسل «حكايات وبنعيشها»، وكان وقتها في بداية مشواره الفني، متابعة: «كنت على طول بشوفه بيصلي الفرض بفرضه، وكنت بساعده في حفظ المشاهد قبل التصوير».

دعاء رجاء حسين لمحمد رمضان

وأضافت الفنانة رجاء حسين، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها «نص الكلام» على شاشة قناة النهار، أنها كانت دائما تقول لمحمد رمضان «ربنا يزيدك من نعيمه لكن من تواضع لله رفعه».

طلاق رجاء حسين

وعن طلاقها من محمد فريد بعد زواج 51 عاما، قالت رجاء حسين: «مروا بحلوهم ومرهم، وكان مرهم أكتر من حلوهم لأسباب أحب أحتفظ بها».

وأضافت: «انفصلت عن سيف عبد الرحمن في 2006، وهو كان جوزي وحالياً أباً لأولادي وسيف متجوزش غيري، وكان معاه ولد وبنت هما أمل وكريم، ولما كريم مات حزنت عليه كأنه ابني، وأنا مليش حد في الدنيا غير ابني وبنتي وسيف».

آخر أعمال رجاء حسين

ويعتبر مسلسل واحة الغروب، آخر أعمال رجاء حسين، وهو من بطولة منة شلبي وخالد النبوي، وإنتاج العدل جروب، وإخراج كاملة أبو ذكري، وتعرض لانتقادات كثيرة وقت عرضه، ومن وقتها لم تشارك رجاء حسين في أى عمل فني.