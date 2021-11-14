«الإسعاف»: 1000 سيارة جديدة لتقديم الخدمات الشهر المقبل

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، ملف تطوير سيارات الإسعاف، وقلة الخدمات التي تواجهها بعض المناطق، وذلك على خلفية عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين المندوه، بشأن عدم الانتهاء من وحدة الإسعاف المخصصة ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

التعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إنه جرى التعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة، تورد خلال الشهر المقبل، لمساعدة الهيئة على الوفاء بالخدمات التي تقدمها.

وأشار «جاد» إلى أن الهيئة تبذل أقصى جهد ممكن لتقديم الخدمات في ضوء ما يتوفر لديها من إمكانيات، والفترة الحالية نحن مثقلون جدا بسبب مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تستهدف توفير كل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة لائقة، مضيفا: «بدأنا في محافظات دمياط، الدقهلية، سوهاج، أسوان، الأقصر وقنا» لرفع كفاءة هذه المراكز.

وحدة الإسعاف بـ بولاق الدكرور

فيما أكد النائب حسام الدين المندوه، إنه حتى الآن لم يجر الانتهاء من وحدة الإسعاف ببولاق الدكرور، رغم الحاجة الملحة لها، نظرًا للكثافة السكانية العالية، كما أنها ستخدم مناطق أخرى مجاورة لبولاق الدكرور، ولابد من الإسراع في التنفيذ، موضحًا أنه خلال الفترة المقبلة يجرى زيارة الموقع ومعاينته ودراسة حالته، كما يجرى تذليل أي عقبات من أجل سرعة الانتهاء.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الجهود المبذولة من هيئة الإسعاف وحجم الضغوط، قائلا: «لكن في نفس الوقت نطالب بحل بعض الإشكاليات من تأخر وصول سيارات الإسعاف عند طلبها، وتوفير عدد كافي من السيارات».

سيارات إسعاف مستشفى العياط

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده، بشأن عدم توفير سيارات إسعاف بمستشفى العياط، والذي أكد في طلبه أن مركز العياط مساحته كبيرة والمستشفى تخدم حوالي 1.5 مليون مواطن، ولا توجد فيها سوى سيارة إسعاف واحدة متهالكة، مطالبا بإيجاد وسيلة لنقل المرضى الذين يكونون في حالات حرجة، وتوفير سيارات إسعاف جيدة لتخفيف معاناة المواطنين.

وتابع: «نطالب بسيارتي إسعاف في مستشفى العياط، أو على الأقل، وفي أسوأ الظروف استبدال العربية القديمة بأخرى جديدة».

نقص في القوى البشرية

وعقب الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، موضحًا أن مستشفى العياط فيها سيارة إسعاف، ولا تخرج السيارة إلا إذا كانت جيدة ومجهزة، وتوجد وحدة إسعاف قريبة منها بمسافة 3 كم، مشيرًا إلى أنه يجرى مراجعة حالة سيارة الإسعاف في مستشفى العياط، ودراسة إمكانية إضافة سيارة إسعاف أخرى.

وتابع: «لدينا نقص في القوي البشرية، وحاليا نقدم 3 آلاف خدمة يومية بنفس معدلات القوي البشرية والسيارات المتوفرة، وذلك بعد أن كان عدد الخدمات نحو 1500 خدمة يوميا، ونبذل أقصى جهد لدينا في ضوء الإمكانيات المتوفرة، وتعاقدنا على 100عربية، سيبدأ التوريد لها الشهر المقبل».