«النواب» يحيل 13 مشروع قانون لـ«الشيوخ» و7 لـ«اللجان المختصة»

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 13 مشروع قانون مقدم من الحكومة، و7 قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها.

وجاءت مشروعات القوانين كما يلي:

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

6. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.

7. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

8. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

9. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية، وأُحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

10. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

11. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

12. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

13. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروعات قوانين مقدمة من النواب

1. مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2 . مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة

3. مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأُحيل إلى لجنة القوى العاملة.

4. مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء هيئة لتقييم وفحص محتوى المنتج الثقافي المقدم في المجتمع، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

5. مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن حماية اللغة العربية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، الشئون الاقتصادية

6 مشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد أحمد فرغلي، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الصحية.

7. مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإعلام والثقافة والآثار.

ووجّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رسالة إلى مجلس النواب، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.