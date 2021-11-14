رئيس مجلس النواب يتوجه إلى المجر في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح غد الاثنين، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية، إلى دولة المجر.

العلاقات المصرية المجرية

وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري.

ووفقًا لجدول الزيارة، يلتقي الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس جمهورية المجر، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية المجرية.

وتشهد تلك اللقاءات، مباحثات مُكثفة؛ لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، بالإضافة إلى استعراض مُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

مشروع قانون المالية الموحد

وناقش مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، مواد مشروع قانون المالية الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، وتأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، محاسبة والقائمين بها، وتحقيق الرقابة اللازمة.