تفاصيل افتتاح معرض «حابي الحياة» لـ حسين نوح.. بحضور وزيرة الثقافة

تفتتح وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، فى السابعة من مساء غد الثلاثاء، وبحضور نخبة من الفنانين والسياسيين، معرض «حابي الحياة» للفنان التشكيلي حسين نوح، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، والذى يستمر حتى 21 من نفس الشهر.

حسين نوح: جائحة كورونا كانت دافعا قويا لإقامة هذا المعرض

وبعد أكثر من 25 معرضا قدمها منفردا أو مشاركا لكبار الفنانين التشكيليين، يعود «نوح» من جديد محلقا بمعرضه «حابى الحياة»، ليتمرد على المعتاد والمألوف ويطرق أبوابا جديدة، بعد ما امتلك شجاعة التجريب عبر مسيرتة الفنية الطويلة، منطلقا إلى التجريد وإلى عالم أكثر رحابة.

وفى أحدث معارضه المقرر افتتاحه خلال أيام، اختار الفنان التشكيلي، «حابي»، إله النيل لدى القدماء المصريين، ليعكس فى لوحاته عبر تكوينات متباينة، كل معانى الخير والنماء والحياة ذاتها، منطلقا من أن النيل حياة المصريين.

وقال الفنان حسين نوح، في بيان، إن جائحة كورونا كانت سببا ودافعا قويا لإقامة هذا المعرض، موضحا «كانت هذه الجائحة من أسباب اعتكافى داخل مرسمى لمدة عامين، أنهيت فيهما 40 لوحة تعبر عن حياة المصريين وارتباطهم بالنيل، لافتتح بها معرضي الذي يحمل اسم حابى الحياة».

حسين نوح: المعرض مبني على ارتباط النيل بحياة المصريين

وأكد أن فكرة المعرض مبنية على ارتباط النيل بحياة المصريين، فهو سبب الوجود والتميز والحياة، فجاء الاسم وعنوان المعرض معبرا عن ذلك.

يذكر أن الفنان حسين نوح، بدأ مشواره مع الفن التشكيلي منذ 20 عاماً، أقام خلالها أكثر من 25 معرضاً داخل وخارج مصر، وتميزت أعماله بالمصرية الشديدة، فقد كان يتبنى نفس أفكار كبار الفنانين التشكيليين في مصر.

ويعتبر «نوح»، أحد أهم الفنانين التشكيليين في مصر والمبدعين الذي عاش وتربى في أسرة فنية، فهو شقيق الموسيقار الفنان الراحل محمد نوح، ويمتلك مسيرة فنية متميزة زاخرة بالعديد من الأعمال الفنية، فهو خريج كلية الفنون جامعة حلوان، وعضو عامل بنقابة التشكيليين وعمل بمجال هندسة الديكور والتصميم وإدارة شركة النهار للإنتاج الفنى والتوزيع واستديوهات الصوت في الثمانينيات حتى أواخر التسعينيات بإدارة وحدة تصوير الفيديو، وشارك في العزف الموسيقي مع الأوكسترا السيمفونى والكونسرفتوار وفرقة النهار.

كما شارك في تنفيذ إنتاج أعمال مسرحية وتلفزيونية، منها «ثمن الخوف» لنور الشريف، و«بنت من شبرا» لـ ليلى علوى، ومسلسل «سحابة من الماضى» لـ خالد زكى، والفيلم التلفزيونى «الحياة على طريقة فلفل»، لـ أحمد بدير وهالة فاخر، و«عقد الياسمين» لـ صلاح ذوالفقار وأمينة رزق وصفاء السبع إخراج يوسف فرنسيس، فيلم تليفزيونى الأستاذ والهلفوت جميل راتب والمنتصر بالله إخراج رضا النجار، و«كذبة لونها وردى» ليلى طاهر ووائل نور.