وفاة والد الشهيد محمد مبروك قبل 3 أيام من ذكرى رحيل نجله

توفي، اليوم، المستشار مبروك أبو خطاب، والد الشهيد العقيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني.

توفيت في نفس شهر استشهاد نجلها

وتوفي والد الشهيد، في نفس شهر وفاة نجله، وقبل 3 أيام على الذكرى الثامنة لاستشهاده، التي تصادف يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث لاقى ربه شهيدا، في مثل هذا اليوم من عام 2013، خلال استهدافه من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، بمدينة نصر.

وسنوافيكم بموعد الجنازة بعد قليل.