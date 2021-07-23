إياد نصار: أسرة الشهيد محمد مبروك ساعدتني في تقديم دوره في الاختيار 2

قال الفنان إياد نصار، إن شخصية الضابط الشهيد محمد مبروك، التي جسدها في مسلسل «الاختيار 2»، شخصية هامة، وكان يرى ضرورة تقديم عمق لها في الطابع الدرامي، رغم قلة الفيديوهات والصور الخاصة بالشهيد، ما دفعه للجلوس مع أسرة الشهيد، متابعا: «دي من أصعب الحاجات اللي الممثل مضطر يعملها أنك تقعد مع أسرة الشهيد بعد سنين وتسأل أسئلة كتيرة، وأنا كنت متوتر وأنا رايح، بس أهله فخورين بيه وبيتكلموا باعتزاز ومهتمين بأني أسأل الأسئلة اللي أنا عاوزها».

وأضاف «نصار» خلال استضافته في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن مدام رشا زوجة الشهيد محمد مبروك كانت متعاونة للغاية، لافتا إلى أنه سأل عن الشئ الذي كان يوجد في بنطلون الشهيد عندما يعود إلى المنزل فأخبرته أنه يضع المال في جيبه مباشرة ولا يستخدم محفظة مما دل على بساطته وكرمه وعطائه وشدته ارتباطه بالأسرة التي تمثل الوطن الصغير له، وارتباطه بوطنه الكبير مصر، وهذا يختلف تماما عن الجماعات التكفيرية التي لا تدعم فكرة الأسرة ولا تقف خلفها، وبالطبع لا تقف خلف الأوطان.

وعمل العقيد محمد مبروك في قطاع الأمن الوطني وكان مسئول ملف جماعة الإخوان الإرهابية أثناء عمله في جهاز أمن الدولة، ومسئولا عن ملف القضية التخابر التي اتهم من ضمنها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، واستهدفته في 2013 جماعة أنصار بيت المقدس، حيث أطلق ملثمون 12 رصاصة عليه أثناء خروجه من منزله.