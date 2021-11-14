عزاء والد الشهيد محمد مبروك بمسجد الشرطة غدا

يقام عزاء المستشار مبروك أبو خطاب، والد الشهيد العقيد محمد مبروك، الذي توفى اليوم، وشُيعت جنازته، بعد العصر من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، غدا الاثنين بالمسجد ذاته.

وأعلنت رشا حسني، زوجة الشهيد محمد مبروك، وفاة حماها الفقيد، قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله حمايا الحبيب، وأبويا الثاني، المستشار مبروك أبو خطاب والد حبيبي الشهيد محمد مبروك.. نسالكم الفاتحة والدعاء، وتشيع الجنازة اليوم عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالتجمع».

وتابعت: «العزاء غدا الاثنين، عقب صلاة المغرب، قاعة الروضة والكوثر مسجد الشرطة بالتجمع، القاهرة الجديدة».