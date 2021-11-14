احتفالات وسط ليبيا بترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة «صور»

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الساعات الماضية، صورا لمواطنين في مدينة سرت الليبية ينظمون احتفالات بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها في 24 ديسمبر المقبل، حيث إن سيف غير مطلوب على ذمة أي قضية داخل ليبيا، وإن كان متحدثا باسم المحكمة الجنائية الدولية أكد أن سيف الإسلام لا يزال مطلوبا أمام المحكمة.

مواطنون ليبيون يرفعون صور سيف الإسلام القذافي في سرت وسط ليبيا

وظهر المواطنون الليبيون، وفق الصور المتداولة يحملوا صور سيف الإسلام القذافي، والفرحة تغمر وجوههم، بينما كتب البعض اسم سيف على سياراتهم، وذلك في مدينة سرت وسط البلاد، إذ تشير تحليلات إلى أن كثيرا من الليبيين يرون في سيف الإسلام فرصة وخيارا وسطا بين مختلف الفرق التي تتنافس على حكم ليبيا.

كما ظهر في إحدى الصور شخص يرفع صورة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى جانب صورة نجله سيف الإسلام.

وظهر سيف الإسلام القذافي صباح اليوم في مدينة سبها، وتحديدا في مكتب مفوضية الانتخابات، حيث تقدم بأوراق ترشحه، فيما أكدت مفوضية الانتخابات أن سيف الإسلام القذافي استوفى جميع أوراق الترشح للرئاسة، إلا أن ذلك لا يعني بعد قبوله مرشحا، حيث يتم فحص جميع طلبات الترشح.

سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا أمام المحكمة الجنائية الدولية

وكان سيف الإسلام القذافي ألقي القبض عليه داخل طرابلس عقب الانتفاضة ضد والده معمر القذافي، حيث اقتيد إلى مدينة الزنتان واختفى عن الأنظار مع ظهور نادر من وقت لآخر، ووجهت له اتهامات عدة حتى تم إسقاطها جميعا وأفرج عنه لاحقا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2011 قرارا يدعو لتسليم سيف الإسلام القذافي لها لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأكدت اليوم أن القرار لا يزال ساريا.

ولا يزال باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا مفتوحا حتى يوم 11 نوفمبر والذي كان بدأ في 7 نوفمبر، فيما لا يزال باب الترشح مفتوحا للانتخابات النيابية حتى يوم السابع من ديسمبر.