أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-11-2021 في مصر

استقرار ملحوظ شهدته أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، وذلك بعد حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية بين الارتفاع والانخفاض، سجّلت خلالها أسعار البيض نحو 50 جنيهًا ما أثر بشكل سلبي على المواطن محدود الدخل، وذلك حسبما صرح الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وترصد «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الاثنين 15 نوفمبر الحالي، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم ما بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم الإثنين، عند سعر تراوح ما بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبالنسبة لأسعار السمّان، أشار «السيد» إلى أنّه دائمًا ما يختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، وصل في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.