«العليا لتنظيم صناعة الدواجن» تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير الزراعة

بعد خمس أشهر من أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه مباشر بتشكيل لجنة تنظيم صناعة الدواجن، عقدت اللجنة العليا أول اجتماعاتها مساء أمس برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور ما يقرب من 21 مسئولاً عن صناعة الدواجن وإنتاج بيض المائدة فضلاً عن أعضاء اللجنة.

وقال المهندس أحمد نبيل، عضو اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها أمس برئاسة وزير الزراعة وحضور أعضاء اللجنة وكافة أطراف صناعة الدواجن، حيث استعرض أعضاء اللجنة كلاً في مجاله المعوقات التي تحول دون تنظيم الصناعة والحلول المقترحة لتخطي تلك التحديات.

العليا لتنظيم صناعة الدواجن تطالب بتوفير مدخلات الإنتاج

أوضح نبيل، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المعوقات التي تم عرضها تتمثل في توفير مدخلات الإنتاج بسعر مناسب ومن بينها الأعلاف، وتوفير الأعلاف من خلال الزراعة التعاقدية لفول الصويا والذرة وتوفير المجففات اللازمة لها، وذلك للحد من استيراد الذرة وفول الصويا.

وطالبت اللجنة بدعم عمليات تصدير بيض المائدة بفتح أسواق جديدة خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه مع الحفاظ على السعر في السوق المحلي في متناول الجميع، كما طالبت بتفعيل لجنة استيراد الأمهات لعدم ظهور منتج غير محسوب في السوق والحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، كما تم المطالبة بإضافة البيض والدواجن للبورصة السلعية لإعلان أسعار الدواجن وكرتونة البيض بشكل رسمي منعاً للتلاعب في السعر من الحلقات المختلفة.

العليا لصناعة الدواجن تطالب بإلغاء الضريبة العقارية

وأشار نبيل، إلى مطالبة اللجنة بالنظر بشكل جدي في فرض الضريبة العقارية على مزارع الدواجن، وإلغاؤها، وكذلك في أسعار الكهرباء التي تم رفعها على المربين باعتبار أن النشاط الداجني من الأنشطة الصناعية وهو ما يخالف الواقع فتربية الدواجن من الأنشطة الزراعية كثيفة العمالة التي يجب أن ترعاها الدولة وتحافظ عليها.

أكد نبيل، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبر عن تفهمه لمطالب اللجنة، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق وزارة الزراعة المعني بالملف على إزالة المعوقات في أقرب وقت.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه في يونيو الماضي بزيادة الدعم لقطاع إنتاج الدواجن، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، ووجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.