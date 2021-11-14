أستاذ باطنة: معدل انتشار مرض السكر أعلى بالدول ذات الدخل المنخفض

قالت الدكتورة هالة جمال، أستاذ الباطنة والسكر والغدد بكلية طب قصر العيني، إن مرض السكري يعد أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المُزمنة، إذ يتمثّل في حدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها، مشيرة إلى أن معدل انتشار مرض السّكري ارتفع بسرعةٍ أكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المُعتدل.

السكر هو مادة يعتمد عليها جسم الإنسان ويستخلصها من الغذاء

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن السكر مادة يعتمد عليها جسم الإنسان، ويستخلصها من الغذاء، فبعد هضم الطعام تتحول النشويات إلى السكر البسيط «الجلوكوز» الذي يدخل إلى خلايا الجسم لتغذيتها بوجود الأنسولين، وهو هرمون تنتجه غدة البنكرياس التي تقع في تجويف البطن خلف المعدة، وتعتبر المنظم الرئيسي لمستوى الجلوكوز في الدم.

وتابعت أستاذ الباطنة والسكر والغدد بكلية طب قصر العيني: «يصاب الإنسان بالسكري نتيجة عجز البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين، أو إفرازه بكميات غير كافية، أو غير فعالة ما يؤدي إلى عدم دخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم، وبقائه في الدم بكميات أعلى من المستوى الطبيعي وبذلك تحدث حالة ارتفاع السكر في الدم».

كيفية علاج السكر بالأغذية

وأوضحت أن النظام الغذائي المحدد لداء السكري هو خطة لتناول الطعام الصحي الغني بالعناصر المغذية الطبيعية ومنخفض الدهون والسعرات الحرارية. ومن عناصر هذا النظام الرئيسية تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، وفي الواقع يعد النظام الغذائي لداء السكري الخطة الغذائية الأفضل لمعظم الأشخاص.