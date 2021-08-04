استشاري تغذية: السمنة المفرطة للأطفال تسبب مرض السكر

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة، إن الجميع كبار وصغار معرضين لأمراض سوء التغذية، ولكن الصغار بشكل أكبر، خصوصا وأنهم يحتاجون للغذاء الجيد في مراحل معينة كي يكتمل النمو الخاص بهم بشكل سليم وصحي، ولذلك في حال وجود مشكلة تظهر بهم أمراض سوء التغذية بشكل أكبر من الكبار، كاشفة أن أهم الأمراض التي تسببها سوء التغذية للأطفال، وهي التقزم والسمنة المفرطة فهي تعني سوء التغذية بحد ذاتها، ولا يعني الإفراط في الطعام أن هذا أمرا سليما، وهو يعني أنه يأكل طعام غير متكامل أو يأكل نشويات وسكريات بدرجة كبيرة تعرضه لمرض السكري في سن مبكر.

وأضافت استشاري التغذية والمناعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن وجبة الفطار لا بد أن تكون وجبة صحية متكاملة، وغير ملزم أن تكون أكثر من صنف أو أكثر من نوع، فكوب البليلة باللبن نوع وتعتبر وجبة، أو كاكاو خام محلى بعسل النحل كوجبة، ولا بد من فاكهة وخضروات كثيرة متنوعة العناصر، ولا بد من تناول البروتينات الكثيرة والأوميجا 3، والبقوليات من الأشياء المفيدة والهامة، وأيضا تناول الفشار، وهو من الأشياء المفيدة جدا في المنزل والمغذية، وأيضا شرب المياه وتناولها بشكل مستمر على مدار اليوم.

ونصحت استشاري التغذية والمناعة تناول الفاكهة على شكل فاكهة وعدم تناولها على هيئة عصائر، للحصول على العناصر الغذائية والألياف، محذرة من تناول الطعام الذي يحتوي على مواد حافظة، لأنها ترفع سكر الدم وتسبب حالة من الخمول وقلة النشاط، وهذا أمر خطر للغاية.