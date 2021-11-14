كارول سماحة ضيفة «It’s Show time» على «cbc» غدا

تحل النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، غدا الاثنين 15 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء.

مشاريع كارول سماحة

تتحدث كارول عن مشاريعها وأعمالها الفنية الأخيرة، وتتوقف عند أحدث إصدار لها بأغنية «يا شباب يا بنات»، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة.

كما تتناول تجربتها مع الفنان هاني شاكر بتقديم ما يشبه الدويتو التمثيلي في أغنيتين، وتتحدث عن تجاربها السينمائية باستفاضة، وخاصة فيلمها الأخير «بالصدفة»، الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية.

its show time برنامج فني يركز على صناعة الترفيه

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنية «يا شباب يا بنات»، والكليب من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

وتقول كلمات أغنية «يا شباب يا بنات»

أنا عندي تنَين صحابي

على قلبي غاليين

الأول بعده عذابي

راكض ورا الحلوين

والتاني مجوز يللي

حبا قلبو من سنين

واللي جمعهن

انّو تنياتن كذابين

يا شباب يا بنات

شو فيها هالحياة

خلينا مبسوطين

أنا قلبي والله طق

من العالم يللي بتنق

اتجوزنا ولا لأ

على الحالتين ندمانين

لاڤ يو بيبي حبيبي

هيدا كلو تمثيل

والعلاقات المشبوهة

على قفى مين يشيل

عم يضحك على حالو

يللي بقلك فاهم شي

يلا خلينا نغني

شو بدك بالتفاصيل

يا شباب يا بنات

شو فيها هالحياة

خلينا مبسوطين

أنا قلبي والله طق

من العالم يللي بتنق

اتجوزنا ولا لأ

على الحالتين ندمانين