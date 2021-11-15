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فتح طريق (القطامية - السخنة) أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة  

كتب:

سحر عزازى
09:59 ص | الإثنين 15 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق (القطامية - العين السخنة) أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة صباح اليوم.

ووجّهت الإدارة العامة للمرور، نصائح لقائدي السيارات والمركبات المختلفة، بالالتزام التام بتعليمات رجال المرور الموجودين على مدار اليوم في الطرق والميادين، حفاظًا على سلامتهم.

غلق طريق القطامية العين السخنة

وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق القطامية - العين السخنة، في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة الشبورة الكثيفة التي أدت لعدم وضوح الرؤية.

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