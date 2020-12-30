عاجل.. الإدارة العامة للمرور تغلق طريق الكريمات لوجود شبورة
غلق طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق العلمين بسبب الشبورة
كتب:
الوطن
05:25 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الشبورة المائية
أعلنت السلطات الأمنية عن غلق طريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة
وأعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة كثيفة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.