القوات المسلحة: «إديكس» سيعرض أحدث المنظومات الدفاعية بالعالم (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، برومو حول معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إديكس 2021»، والمُقرر انعقاده خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري، حتى 2 ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع، في «البرومو»، إنَّ شركات عالمية ستشارك في المعرض لتعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم خلال فترة انعقاد المؤتمر.

ومن المُقرر، أنَّ يستضيف مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وينعقد المعرض تزامناً مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولي الأول في 28 من نوفمبر، بمشاركة أكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم.