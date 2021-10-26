رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد مشروع تكتيكي بالجيش الثالث الميداني

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التكتيكي بجنود الذى تنفذة إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة، عرضا لملخص الفكرة التكتيكية، ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كل المستويات فى القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها مخططي ومنفذي المشروع.

وفى نهاية المرحلة، نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثالث، وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيدا بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن.

حضر المرحلة، عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.