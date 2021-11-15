سميرة أحمد لـ«الوطن»: أعود إلى الشاشة من جديد والسبب «بالحب هنعدي»

كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد، لـ«الوطن»، عن عودتها للشاشة من جديد، عن طريق مشاركتها في عمل درامي، والذي يحمل اسم «بالحب هنعدي»، قائلة: «استعد للمشاركة في مسلسل جديد، والذي يحمل اسم بالحب هنعدي، تأليف السيناريست يوسف معاطي».

سميرة أحمد: معرفش أيه سبب تأخير تصوير المسلسل

وأشارت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إلى أنهم لم يبدوا تصوير مسلسل بالحب هنعدي، حتى الآن، متابعة أن سيناريو مسلسل بالحب هنعدي، جاهز وكامل، كما تم اختيار أبطال العمل على أكمل وجه، مؤكدة أنها لا تعلم سبب التأخر في بدء تصوير المسلسل.

وصرحت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أنها الآن تبحث عن السبب وراء تأخير تصوير مسلسل بالحب هنعدي، حتى الآن، قائلة: «أنا معرفش مبدأناش تصوير لحد دلوقتي ليه؟».

عيد ميلاد الفنانة القديرة سميرة أحمد

تحتفل الفنانة القديرة سميرة أحمد بعيد ميلادها اليوم، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1938، هي ممثلة ومنتجة، استطاعت خلال مشوارها الفني الكبير أن تصنع قاعدة جماهيرية عظيمة، وأن تخلد اسمها في قلوب العديد من محبيها.

آخر أعمال الفنانة القديرة سميرة أحمد

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة سميرة أحمد، هو مشاركتها في مسلسل «ماما في القسم»، من خلال تجسيدها لشخصية فوزية طه السباعي، في عام 2010.

وقدمت الفنانة القديرة سميرة أحمد، بطولة هذا العمل الدرامي بجانب عدد كبير من النجوم، مثل: الفنان محمود ياسين، والنجم أحمد فهمى، وياسر جلال، ورانيا فريد شوقي، وميريهان حسين، كما يُعد هذا العمل من تأليف السيناريست يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.

أحداث مسلسل «ماما في القسم»

وتدور أحداث مسلسل «ماما في القسم»، حول الأب الذي يحاول إعادة العلاقات الطيبة بينه وبين أبنائهن بعد أن تدهورت علاقتهم لـ فترة، بسبب الخلافات التي نشأت بينهم، ونتيجة لبعض الظروف حاولوا تقديم معالجة لهذه الخلافات، كما طرحوا عدة حلول للمشكلات التي يواجها المجتمع يومياً بشكل كوميدي يتقبله الجمهور.