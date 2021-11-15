المالية: تكليف رئاسي بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم في تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وزير المالية: أتابع بنفسى نتائج أعمال لجان إنهاء النزاعات الضريبية

وقال الوزير، عقب لقائه بالسفير العماني بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبي والوفد المرافق، إنه يتابع شخصيًا جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز في هذا الملف الحيوي والمؤثر في تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنه مصلحة الضرائب التي تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وأضاف معيط، أن الاجتماع المشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلي شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العماني بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبي، نجح في إنهاء النزاع الضريبي حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها في مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.

تطبيق الإيصال الإلكتروني أول أبريل المقبل

أشار وزير المالية إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا في كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد وزير المالية، أننا ماضون في استكمال مسيرة التحول الرقمي ببدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم في تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأشار وزير المالية، إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعي للاقتصاد المصري.

حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العماني الشيخ محمد البرواني رئيس مجلس إدارة مجموعة البروانى «MBH»، وأسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة «بتروجاز عمان»، وسالم البوسعيدي المستشار الاستراتيجي لمجموعة محمد البرواني و«بتروجاز عمان»، ومحمد القادري الرئيس المالي لشركة «بتروجاز عمان»، وهدير هلال فرغاني شريك من مكتب المستشار القانوني «أوبن تشانس».