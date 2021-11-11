«الضرائب» تبدأ مشاورات تطبيق الفاتورة الإلكترونية في المطاعم والفنادق

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تشهد تطورات هائلة في سبيل تحقيق التحول الرقمي المنشود، لافتًا إلى أن رؤيتنا الآن أن تصبح مصلحة رقمية حديثة، والرسالة التي تسعى لتحقيقها هى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وتغيير الثقافة ونشر الوعي الضريبي.

المصلحة تشهد تطويرًا على خمس محاور

وقال «عبد القادر»، خلال الندوة الرابعة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، إن عملية التطوير في مصلحة الضرائب تجري على خمسة محاور رئيسية بشكل متوزا، وهى «محور هندسة وتطوير الإجراءات الضريبية، ومحور التكنولوجيا والميكنة ومحور التشريعات والقوانين، ومحور تطوير بيئة العمل، ومحور تطوير الأفراد»، مؤكدا أن المصلحة تسير بخطى ثابتة وتمضي قدما في سبيل تحقيق التطوير في كافة هذه المحاور في التوقيتات المخطط لها.

نشر الوعي الضريبي من خلال الندوات

وأكد أن المصلحة تستجيب لكافة طلبات مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني؛ من أجل التنسيق لنشر الوعي الضريبي، مشيرًا إلى أن ندوات التوعية الضريبية تأتي في إطار الإجراءات والخطوات المرحلية التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية؛ لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا للمادتين (35 و37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

أهمية الفاتورة الإلكترونية للفنادق

من جانبه، قال أشرف الأبحر المستشار الضريبي للاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار الضريبي لغرفة المنشآت الفندقية، إن للفاتورة الإلكترونية أهمية خاصة بالنسبة للمنشآت الفندقية لما لها من مردود اقتصادي في حصر حجم تعاملات القطاع وحصر البيانات التي تساعد في إتخاذ القرار بالنسبة للدولة ومواكبة العالم اقتصاديًا وضريبيًا بالتحول الرقمي.

وأوضح عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي نظام معالجة يساعد تكنولوجيا المعلومات على تحويل عمليات الفوترة اليدوية والورقية، إلى نسخة رقمية أكثر سرعة وكفاءة فيما يخص رسائل البيانات وحفظ السجلات بين مصدر الفاتورة ومستلم الفاتورة.

إنشاء نظام مركزي لتلقي الفواتير ومراجعتها

وأشار عادل محجوب، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتلقي الفواتير ومراجعتها وإعتمادها لحظيا، لافتًا إلى أنه يتم إنشاء هذا النظام عن طريق تجميع كافة البيانات الموجودة في الفواتير المتبادلة بين الشركات بعضها البعض بصيغة رقمية دون وجود أى تعاملات ورقية، وهذا سيتم عن طريق متابعة تنفيذ كافة التعاملات التجارية بين الشركات بعضها وبعض.

وأكد «محجوب» أن هناك ضوابط وشروطًا فنية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي التسجيل في المنظومة (تسجيل بيانات الشركة وبيانات الممول أو المفوض)، وتكويد السلع والخدمات، والتوقيع الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة، وتكامل ERPsystem مع منظومة الفاتورة الإلكترونية (في حالة توافر ERP لدى الممول).