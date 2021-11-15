وزير القوى العاملة: لن يعمل أي مصري في السعودية دون خبرة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة، بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء على عقود العمل الوهمية.

في مستهل اللقاء، أشار وزير القوي العاملة، إلى أهمية تفعيل ملف الربط الإلكتروني بين الوزارتين؛ لمعرفة متطلبات سوق العمل في المملكة، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها، مشددا على أن الربط الإلكتروني يسهم في تقنين أوضاع السفر للعمالة، بحيث يتم القضاء على أي عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

تدريب العمالة التي ترغب في السفر

وأكد وزير القوي العاملة، في بيان، اليوم الاثنين، أهمية التنسيق بين الجانبين حتى يتم اختيار العامل الكفء ذو الخبرة أو تدريب العمالة التي ترغب في السفر ولا تملك الخبرات اللازمة، مشددا على أنه لن يتم إلحاق أي عامل مصري للعمل بالمملكة دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل، لافتًا إلى وضع تصور لتنظيم عملية تشغيل العمالة الموسمية في موسم الحج للحفاظ على حقوق العمال من ناحية، وحجاج بيت الله من ناحية أخرى.

من جانبه، قدم أحمد سليمان الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أن ولي عهد المملكة شدد على أن يكون سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل عالميًا وخاصة في مجموعة G20.

إطلاق استراتيجية سوق العمل السعودي

وأضاف «الراجحي»، أن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل السعودي اعتمدت من المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، وتتضمن 25 مبادرة لها 4 مؤشرات أداء رئيسية، و11 مؤشر أداء فرعي، ومن المتوقع الانتهاء من كافة مؤشراتها قبل نهاية عام 2025، ليصبح من خلالها سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل جاذب للشباب السعودي والكفاءات الأجنبية على حد سواء.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن مبادرة الفحص المهني من أهم المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحسين نوعية وكفاءة العمالة داخل المملكة سواء السعودية أو الأجنبية، ودورها المهم في الموازنة بين حجم الأعمال والأجور عن كل مهنة حسب مستويات مهارة العامل والتى يتم تحديدها قبل سفره إلى المملكة بالتعاون مع دول الاستقدام.