القوى العاملة: تعيين 32 شابا والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 32 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم اثنين من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 655 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، وأشار فيه إلى أن المديرية استخرجت 15 شهادة قياس مستوى المهارة، و15 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

التفتيش على 125 منشأة

وفي مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية على 125 منشأة، والقيام بحملتي تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 401 عاملا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.