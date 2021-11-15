«القوى العاملة» تعيد معاش أسرة مصري متوفى توقف صرفه بإيطاليا

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة «هـ.س.م»، من مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، بشأن انقطاع المعاش الشهري، المستحق لها عن زوجها المتوفي السابق عمله بدولة إيطاليا دون معرفة السبب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعًا.

الأسرة تتسلم معاش عائلها المتوفى

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ـ إنَّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من المستشار العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، أشار فيه إلى أنَّه بالتواصل مع المكتب مع هيئة التأمينات الاجتماعية الإيطالية (INPS)، وكذلك مع البنك المختص بتحويل معاشات المصريين السابق عملهم بدولة إيطاليا (CITY BANK) بالمملكة المتحدة، للوقوف على أسباب انقطاع هذا المعاش والعمل على حلها، تمّ استئناف صرف المعاش، واستلمت المواطنة معاشها الشهري وقدره 523 يورو، بما يعادل نحو 9500 جنيه شهريُا.