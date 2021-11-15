رشا راغب: «الأكاديمية الوطنية» شاهد على نجاح منتدى شباب العالم

قالت الدكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن منتدى شباب العالم نجح أن يكون منصة للحوار الدولي على مدار نسخه الثلاث الماضية، مؤكدة أن إرادة الشباب المصري في التحدي استطاعت تحقيق الإنجازات، ويأتي منتدى شباب العالم ليعبر عن إرادة الشباب المصري.

راغب: الأكاديمية أصبحت منارة للعلم وتدريب الإنسان

وأوضحت«راغب»، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن رحلة أكاديمية الشباب بدأت في 2017 وتحولت إلى علامة فارقة تمثل طفرة في مجال التأهيل والتدريب والتطوير، مشددة على أن الحلم أصبح حقيقة وواقعا ملموسا وأصبحت الأكاديمية منارة للعلم والتدريب والاستثمار في الإنسان، ووضعت الأكاديمية عددا من الأهداف على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وأن تكون مرجعا للتميز وشريكا استراتيجيا في مجال الأعمال وأن تكون مؤسسة يعرف عنها أنها من أفضل المؤسسات التى تمتلك المعايير الأخلاقية.

وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن الأكاديمية نجحت في تدريب أكثر من 28 ألف متدرب في مصر وأفريقيا، فضلا عن العديد من الدورات والبعثات العلمية، وأن الأكاديمية شاهدة على نجاح منتدى شباب العالم في نسخه الثلاث السابقة، وتابعت: «لقد أثبت تحدي كورونا أننا لن ننجو بدون نبذ الصراع والصدام».