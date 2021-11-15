انطلاق مؤتمر إعلان تفاصيل النسخة الجديدة لـ«منتدى شباب العالم» بـ«الوطنية للتدريب»

بدأ منذ قليل، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

منتدى شباب العالم

وتعتبر النسخة الجديدة، هي الرابعة لـ منتدى شباب العالم، حيث انطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم في عام 2017، استجابة لإحدى توصيات مؤتمر الشباب، ووصل عدد الحضور فيه إلى 3200 شاب من 113 دولة، وفي 2018 انطلقت النسخة الثانية، ووصل عدد المشاركين إلى 5 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة.

النسخة الرابعة

وفي 2019 عُقدت النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وكانت الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين وصلوا إلى أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.

وتأتي الدورة الجديدة من منتدى شباب العالم لاستكمال مسيرة المنتدى، الذي تحول إلى منصة حوار دولي، بمشاركة الشباب والخبراء من مختلف بلدان العالم، وهي النسخة الأولى منذ جائحة كورونا.