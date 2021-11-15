وفاة الإعلامية المصرية مها حسني بعد أزمة صحية قصيرة

أعلنت الصفحة الرسمية لـ ماسبيرو على «فيس بوك»، وفاة الإعلامية مها حسني، مذيعة التليفزيون المصري، اليوم الإثنين، حيث نشرت صورة لها معلقة: «مها حسني في ذمة الله».

وفاة الإعلامية مها حسني

وتعرضت الإعلامية مها حسني لوعكة صحية شديدة قبل أيام، حيث نقلت من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام داخل سيارة عناية مركزة مجهزة.

وأعلنت صفحة تلفزيون مصر على فيس بوك نبأة وفاة الإعلامية مها حسني، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني، من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري، اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم بدّل سيئاتها حسنات وأسكنها فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين».

تفاصيل الأزمة الصحية لمها حسني قبل وفاتها

وكان أحد المقربين من الإعلامية، أعلن قبل يومين تعرضها لوعكة صحية شديدة، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «الوفاء والإخلاص سمة لبنات وأبناء ماسبيرو، بحمد الله وبفضله يتم الآن نقل الإعلامية القديرة مها حسني من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام، في سيارة عناية مركزة مجهزة، شكرا للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والمشرف على وزارة الصحة».

ووجّه الشكر لـ نقيب السينمائيين مسعد فودة، والمخرج القدير عبدالحكيم التونسي، والدكتور وائل الدرندلي مدير مستشفى المطرية، والإعلامية عبير عبدالوهاب، والإعلامي أحمد العربي، وكل مذيعات التلفزيون المصري، قائلا: «لم يتأخروا وفي لجنة إدارة أزمة من 48 ساعة، شكرا أبناء بيتنا الكبير ماسبيرو».