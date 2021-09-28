مذيع التلفزيون المصري: التنمية في سيناء تطورت في عهد السيسي (فيديو)

قال الإعلامي حسام حداد، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة بحر البقر في سيناء ذكُره بأغنية «عايزينها تبقى خضرا»، بسبب ما أنجزته الدولة المصرية في ملف تنمية سيناء وغيرها من أنحاء الجمهورية.

وتابع حداد، أن مشروعات تنمية سيناء في الماضي لم تتم، ولم تشهد تنمية كبيرة إلا في شرم الشيخ، فقد كانت مشروعات سياحية، رغم أنها أرض كبيرة جدا ويمكن التوصيل المياه إليها، لكن هذه المياه كان يتم إهدارها.

الأمر اختلف كثيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف حداد خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: «الأمر اختلف كثيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم استصلاح في سيناء نحو 400 ألف فدان وهو رقم ضخم، وتم بناء الدلتا الجديدة في غرب وادي النيل وجنوب الإسكندرية ومرسى مطروح».

لم تكن الدولة المصرية قادرة على تنمية سيناء إلا بتوصيل المياه

وتابع مذيع التلفزيون المصري «لم تكن الدولة المصرية قادرة على تنمية سيناء إلا بتوصيل المياه، لذلك جرى تدشين محطة معالجة بحر البقر وهي مشروع ضخم»، مؤكدا على أن الدولة المصرية سيطرت على سيناء بشكل كامل أمنيًا، لذلك فإنها أطلقت فيها عددا كبيرا من المشروعات، مثل محطة المعالجة وغيرها.

الرئيس السيسي يوجه الشكر لرجال الهيئة الهندسية والقوات المسلحة المصرية

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرجال الهيئة الهندسية والقوات المسلحة المصرية، على جهدهم في إنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي، قائلا: «ربنا يوفقكم، وبشكركم وبشكر القوات المسلحة على هذا الجهد، وأشكر وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على إنجاز مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، لو قعدنا على تفاصيل المشروع، هنعرف إن اللي اتعمل ده عمل ضخم جدا، كان ممكن يا خدله 10 أو 15 سنة».