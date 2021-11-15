أمين «البحوث الإسلامية»: المصريون نسيج واحد.. ولن ينجح دعاة الفتن

زار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، اليوم، على هامش جولته بمحافظة أسيوط، دير السيدة العذراء بجبل أسيوط، واستقبله الراهب بيشوي بشارة أمين دير السيدة العذراء.

وقال «عياد»، إن هذه الزيارة تأتي لاستكمال نقاط التواصل مع شركاء الوطن، ما يساعد على تقوية النسيج الوطني المصري، ويزيد من الترابط بين عنصري الوطن مسلمين ومسيحيين، ويبعث برسالة إلى من يحاولون بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى أننا نعيش على أرض واحدة، وتجمعنا المحبة، ولن تنجح الفتن في زعزعة استقرار هذا الوطن.

الحوار باب للدعوة إلى الإسلام

وأكد أن الدين الإسلامي جعل الحوار بابا لدعوته العالمية، ومصدرًا لاعترافه بالآخرين، مشيرًا إلى أن الحوار فريضة إسلامية وضرورة بشرية، وينبع من إيمان المسلم بأن التعددية سنة إلهية كونية.

وأوضح الأمين العام، أن الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعمل من خلال جهوده المتنوعة على ترسيخ مفهوم التعايش السلمي المشترك في المجتمع المصري.

والتقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، رئيس الأساقفة، والأنبا كيرلس وليام مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك؛ بمقر القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط.

ودار اللقاء حول وثيقة الأخوة الإنسانية؛ لما لها من دور فعال ومباشر أسهمت به في نشر السلام العالمي، وتحقيق العيش المشترك من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي أدت إلى الإرهاب والعنف وعدم الاندماج الإيجابي في بعض المجتمعات الإنسانية.

تعزيز الأخوة الإنسانية

كما تناول اللقاء، طرق تعزيز الأخوة الإنسانية لطلاب الجامعة من خلال اللقاءات الميدانية المشتركة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، التي تدعم تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وترسخ لمبادئ الأخوة بين الناس، وتعزز من قيم التعايش والتسامح والتعاون، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول الوثيقة.