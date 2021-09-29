آخر تطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: بخير الآن

يبحث الكثيرون عن تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأعلنت مشيخة الأزهر آخر تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدة أنه أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.

الحالة الصحية لشيخ الأزهر أحمد الطيب

وأكدت المشيخة، في بيانها، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أنه سافر للعلاج بتوصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري.

وأوضحت المشيخة، في شرحها لآخر تطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أنه تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، وأكد الأزهر الشريف في بيان أن «فضيلته الآن بخير والحمد لله».

تطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر

وأعرب الأزهر الشريف، في بيانه عن آخر تطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر، أنه يقدر بكل اعتزاز، المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتابع البيان: «من المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ»، في الـ4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان «نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم»، في الخامس من أكتوبر، الذي يوافق يوم المعلم العالمي».

ومن المقرر أن يلقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كلمة في المؤتمر القادم في إيطاليا، بحضور بابا الفاتيكان.