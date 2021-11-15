أيمن الجميل: الدولة المصرية تحركت مبكرا نحو الاقتصاد الأخضر بفضل رؤية الرئيس السيسي

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحركت مبكرا للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، تزامنا مع التوجه العالمي للحد من الملوثات، ودشنت العديد من المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر؛ بداية من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مشروعات إعادة تنقية المياه والمركبات العاملة بالكهرباء، ومشروعات إدارة المخلفات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي عبر عن مطالب الدول النامية في قارتي آسيا وأفريقيا، بقمة المناخ الأخيرة في جلاسكو بأيرلندا، وطالب باتخاذ تدابير بيئية تتمثل في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والابتعاد بشكل كبير عن الفحم والوقود الحفرى مثل البترول، وكل ما ينجم عنه انبعاثات كربونية أو ملوثات المياه والتربة.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مصر كانت من الدول التي وافقت على الحد من استخدامات الفحم في قمة المناخ بجلاسكو بالمملكة المتحدة مؤخرا برغم الخلاف العالمي حول التخلص من الفحم، مع المطالبة بدعم الدول النامية والفقيرة بـ 100 مليار دولار سنويا؛ للتعامل مع الآثار الكارثية للتغيرات المناخية، التي تدفع الدول النامية ثمنها بديلا عن الدول الغنية صاحبة النصيب الأكبر من غازات الانحباس الحراري والملوثات عامة، كما أسفرت جهود الدولة المصرية في هذا المجال عن استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ العام المقبل.

وأكد أيمن الجميل أن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت أجهزة الدولة من التحرك قبل سنوات نحو الاقتصاد الأخضر، وهو اقتصاد يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام البيئي، ودعم السلع والخدمات الخضراء صديقة البيئة، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.

وأشار أيمن الجميل إلى أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تثبت أن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، تم توجيهها نحو الاقتصاد الأخضر، وبلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه، كما بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.