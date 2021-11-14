صيغة نهائية لاتفاقية جلاسكو للمناخ بعد تنازلات: خيبة أمل بسبب الفحم

وافقت نحو 200 دولة على حل وسط بشأن المناخ، اليوم السبت، وهو ما يعرف باتفاقية جلاسكو للمناخ، ويسعى الحل إلى الإبقاء على هدف رئيسي للاحتباس الحراري، بعد تغيير في آخر لحظة وصفه بعض كبار المسؤولين بأنه «تمييع» للغة الحاسمة بشأن استخدام الفحم.

عبَّر العديد من الدول، منها الدول الجزرية الصغيرة، عن خيبة أمل عميقة بسبب التعديل الذي عرضته الهند «للتخفيض التدريجي»، بدلا من «التخلص التدريجي» لاستخدام طاقة الفحم، الذي يعد أكبر مصدر منفرد لانبعاث غازات الاحتباس الحراري.

اتفاقية جلاسكو للمناخ غير كافية

واشتكت دول في وقت سابق في اليوم الأخير لمحادثات الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو، التي استمرت أسبوعين، من أن الاتفاقية ليست كافية، إلا أنها استطردت أنها أفضل من لا شيء، وأنها تعد تقدما تدريجيا، وإن لم يكن من الممكن اعتباره نجاحا، بحسب «أسوشيتد برس».

وقالت وزيرة البيئة السويسرية سيمونيتا سوماروجا إن التعديل الخاص بالفحم سيزيد من صعوبة تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.

وقال عالم المناخ الأسترالي بيل هير، الذي يتتبع التعهدات العالمية بشأن الانبعاثات «تعديل الهند في اللحظة الأخيرة للصياغة، بحيث تكون الخفض التدريجي لاستخدام الفحم بدلا من التخلص التدريجي، هو أمر صادم للغاية»، مضيفا: «كثيرا ما كانت الهند تقف عائقا أمام العمل المناخي، لكنني لم أشهدها تقوم بذلك علانية».

شارما: اتفاقية جلاسكو للمناخ ذات مغزى لشعوبنا وكوكبنا

بالإضافة إلى التعديل الخاص بالفحم تتضمن اتفاقية جلاسكو للمناخ حوافز مالية مرضية بالكاد للدول الفقيرة، كما تحل مشكلة قديمة كانت تقف حجر عثرة في طريق تجارة الكربون.

كذلك تنص مسودة الاتفاقية على أن الدول الكبرى المنتجة للكربون عليها تقديم تعهدات أقوى بخفض الانبعاثات بحلول نهاية عام 2022.

وصرح رئيس المؤتمر ألوك شارما، بأن الاتفاقية تعد «تقدما بشأن الفحم والسيارات والأشجار» وأنها «ذات مغزى لشعوبنا وكوكبنا».

وحتى قبل التعديل بشأن الفحم عبر نشطاء البيئة والمناخ عن عدم رضائهم، فوصفت جينيفر مورجان، المديرة التنفيذية لمنظمة «جرينبيس» الدولية، مسودة الاتفاقية بأنها «متواضعة وضعيفة، وهدف الـ1.5 درجة مئوية ما زال بالكاد حيا»، واستطردت «إلا أنه تمت الإشارة إلى أن عصر الفحم قارب على الانتهاء».