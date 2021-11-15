تدعيم جسر مصرف «دهيبة» لحماية زراعات سيوة من الغرق

أعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينه سيوة، في محافظة مطروح، عن تعلية وتدعيم جسر مصرف «دهيبة» في واحة سيوة، استعداداً لموسم الشتاء وارتفاع مناسيب المياه في بركة سيوة، منعاً من خروج المياه من المصرف وإغراقها المناطق المحيطة من الأراضي والطرق، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بحل مشكلة الصرف الزراعي في سيوة، والذي يهدد الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

الجسور تحافظ على أراضي سيوة الزراعية

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات له اليوم الاثنين، خلال جولته بمنطقة مصرف «دهيبة»، بحضور المهندس أحمد جيري، من الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري والصرف الزراعي بسيوة، وحمزة منصور، مقرر اللجنة الدائمة للري، ورؤساء القرى والإدارات المعنية بمركز سيوة، إن الأعمال التي تجري في تدعيم الجسور تسهم بشكل كبير في الحفاظ على الزراعات بالمناطق المحيطة، خاصةً وأنها تتركز بها الجناين من مختلف الاتجاهات مزروعة بأشجار نخيل التمر والزيتون وبعض أشجار الفاكهة بالإضافة إلى الخضروات.

خزان تجميع مياه الصرف في سيوة

وتابع رئيس مدينة سيوة أعمال إنشاء خزان تجميع المياه بمنطقه «انطفير»، سعة 500 متر مكعب، والذي جرى تشغيله في ري المزارع المحيطة بالخزان، كما تفقد الأعمال الجارية في خزان الخلط بمنطقة خفض المنسوب، سعة 2000 متر مكعب، والذي يساهم في ري 500 فدان.

وأكد رئيس مدينة سيوة على أهمية رفع المناسيب في الجسور التى تحمي الأراضي الزراعية وترميمها والحفاظ عليها بسكل مستمر، وتابع المزارع المجاورة لمصرف «دهيبة»، وذلك عن المشاركة المجتمعية من مهندسي الواحه بالتعاون مع المزارعين، موجهاً بإنهاء الأعمال بكفاءة وفي التوقيتات المحددة.