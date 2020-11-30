7 معلومات حول إجراءات الحكومة لحل مشكلة الصرف الزراعي في سيوة

في الوقت الذي عانت منه سيوة منذ سنوات عديدة من مشكلة الصرف الزراعي، وخطورته على الأراضي وتهديده للواحة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب المياه في باطن الأرض، بدأت الدولة فى إيجاد حلول للمشكلة بشكل نهائى.

وتحركت العديد من الجهات الحكومية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحل المشكلة المزمنة التى يعانى منها أهالى سيوة، وتنمية الواحة، ومعالجة هذه المشكلة من جميع جوانبها.

وتنشر "الوطن" 7 معلومات حول الإجراءات التى إتخذتها الحكومة لحل مشكلة الصرف الزراعى فى سيوة.

- إغلاق الآبار العشوائية التى أقيمت فى السنوات الأخيرة والتى تسببت زيادة أعدادها فى التأثير على الصرف الزراعى فى الواحة، وزيادته.

- إنشاء آبار عملاقة تصل إلى 1000م لرى عشرات الأفدنة من الأراضى الزراعية.

- بدء تحويل نظم الرى فى سيوة من رى الغمر إلى الرى الحديث بنظام الرش والتنقيط.

- سحب المياه الزائدة من الصرف الزراعى من خلال قنوات إلى خارج سيوة وذلك للتقليل من الملوحة التى تسببها.

- زيارة وزير الزراعة السيد القصير لسيوة الأسبوع الماضى ومتابعة الأراض الزراعية بها ومدها بآلات زراعية حديثة يساهم فى حل مشكلة الصرف.

- زيارة وزير الرى والموارد المائية للواحة الشهر الماضى للوقوف على حفر الآبار الكبيرة والمرور على المناطق المستهدفة فى تطبيق خطة تصريف مياه الصرف من داخل الواحة إلى خارجها.

- حفر برك مياه لتجميع الصرف الزراعى الزائد بها للتخلص من الملوحة التى سيطرت على الأراضى الزراعية فى الواحة.

- متابعة محافظ مطروح ورئيس مجلس مدينة سيوة مشاكل المزارعين وشيوخ قبائل الواحة فى المشاكل المتعلقة بالتخلص من الصرف الزراعى حتى يتم التخلص منه وحل المشكلة نهائيا.