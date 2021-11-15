نجل يونس شلبي: كان هادئا إلا عند تشجيع الزمالك ولم يكره أي شخص

قال عمر، نجل الفنان يونس شلبي، إن والده كان شخصا هادئا ويحتوي أولاده، ولكن مباريات كرة القدم هي فقط التي كانت تتسبب في عصبيته، خاصة أنه كان مشجعا لنادي الزمالك، متابعا: «أنا كنت بشجع الأهلي وكان لما بيشوفني يتعفرت، بمجرد ما بعدي قدامه وممكن كان يحدفني بكوباية شاي سخنة أو أي حاجة، وفيلم 4-2-4 مكنش بيتريق على الزمالك زي ما ناس كتير توقعت، والفيلم كان مبني على الارتجال بنسبة كبيرة، ومديري في الشغل كان بيحب يتفرج على الفيلم ده ويقول إفيهاته».

عمر: نصحني بأن احب كل الناس

وأضاف «شلبي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» على شاشة«dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يفتقد والده الضاحك دائما، الذي لم يكن «يحبك الأمور» خاصة أنه كان هادئا وصبورا للغاية، لافتا إلى أن والده كان يحب كل الناس، «كان بيحذرني من كراهية أي شخص، وهذا جعلني أعاتب أي شخص يؤذيني ولا أكرهه».

يونس شلبي دخل التمثيل متأخرا

وأوضح نجل الفنان يونس شلبي، أنه نصحه بأن يعمل في أي مهنة ولا يتوقف عن العمل، لافتا إلى أن والده تزوج وعمره 46 عاما، ودخل مجال التمثيل في نهاية الثلاثينيات من عمره وكان هذا متأخرا للغاية.

وأكد نجل الفنان يونس شلبي، أنه درس الإعلام، ولكنه مدير بنك حاليا، لأنه يجب أن يعمل دون أن يتوقف، مشيرا إلى أن والده أصيب بشلل نصفي في نهاية عام 2007، وعاد من المطار على كرسي متحرك، وكان الأمر بمثابة كارثة له، مواصلا: «نفسه كانت بتصعب عليه، وكان بيبكي لما حد من أصحابه يكلمه، والناس كلها كانت قريبة منه، وناس كتير كانت بتجيله وسعيد صالح، كان أقرب صديق له وهادي الجيار وغيره وده هون عليه كتير».